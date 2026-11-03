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Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 45 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 45 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:19
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 09:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 45 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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