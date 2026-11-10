Kanser çetesi soruşturması genişliyor: 3. dalga operasyon!
Kanser çetesi soruşturması genişliyor: 3. dalga operasyon!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda yeni detay ortaya çıktı. Yakalanan Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'daki ikametinde yapılan aramalarda; 106 kutu kanser ilacı, 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların tarihinin geçtiği ve depoda sahte prospektüsler düzenlendiği tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 09:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Düzenlenen üçüncü dalga operasyonda Özbekistan uyruklu bir şüpheli gözaltına alınırken, adreste yüzlerce kutu tarihi geçmiş ilaç ve sahte ambalaj malzemesi ele geçirildi.
Evini adeta ilaç fabrikasına çevirmiş
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları doğrultusunda Bağcılar'da tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Özbekistan uyruklu M.A.'nın ikametinde yapılan aramalarda; 106 kutu kanser ilacı ve 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Şüpheli M.A. gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde, hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların sahte kutu ve prospektüslerle yenilendiği tespit edildi.
Örgüt şeması ve operasyonun geçmişi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce 11 ilde düzenlenen ilk dalga operasyonda, İran uyruklu Moharram Jabbari liderliğindeki şebekeye ulaşılarak 21 şüpheli tutuklanmıştı. Şebekenin, merdiven altı matbaalarda basılan kutu ve ambalajlarla tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürdüğü belirlenmişti. İkinci dalga operasyonda ise 15 şüpheli daha yakalanmıştı.
Dijital materyaller ve MASAK raporları doğrultusunda hazırlanan örgüt şemasında Moharram Jabbari örgüt lideri, Mikail Aktaş ve Ahmet Cengiz yönetici; Cumhur Yılmaz ise matbaa işlerinden sorumlu üye olarak yer aldı. Savcılığın soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kanser çetesi soruşturması genişliyor: 3. dalga operasyon!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda yeni detay ortaya çıktı. Yakalanan Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'daki ikametinde yapılan aramalarda; 106 kutu kanser ilacı, 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların tarihinin geçtiği ve depoda sahte prospektüsler düzenlendiği tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Düzenlenen üçüncü dalga operasyonda Özbekistan uyruklu bir şüpheli gözaltına alınırken, adreste yüzlerce kutu tarihi geçmiş ilaç ve sahte ambalaj malzemesi ele geçirildi.
Evini adeta ilaç fabrikasına çevirmiş
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları doğrultusunda Bağcılar'da tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Özbekistan uyruklu M.A.'nın ikametinde yapılan aramalarda; 106 kutu kanser ilacı ve 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Şüpheli M.A. gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde, hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların sahte kutu ve prospektüslerle yenilendiği tespit edildi.
Örgüt şeması ve operasyonun geçmişi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce 11 ilde düzenlenen ilk dalga operasyonda, İran uyruklu Moharram Jabbari liderliğindeki şebekeye ulaşılarak 21 şüpheli tutuklanmıştı. Şebekenin, merdiven altı matbaalarda basılan kutu ve ambalajlarla tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürdüğü belirlenmişti. İkinci dalga operasyonda ise 15 şüpheli daha yakalanmıştı.
Dijital materyaller ve MASAK raporları doğrultusunda hazırlanan örgüt şemasında Moharram Jabbari örgüt lideri, Mikail Aktaş ve Ahmet Cengiz yönetici; Cumhur Yılmaz ise matbaa işlerinden sorumlu üye olarak yer aldı. Savcılığın soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.
Çok Okunanlar