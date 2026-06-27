Kamu kreşlerinde yeni dönem: Kurallara uymayan kapatılacak
Kamu kreşlerinde yeni dönem: Kurallara uymayan kapatılacak
Kamuda kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik devrim gibi yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Çocukların güvenliğinden personel kriterlerine kadar tüm standartların baştan yazıldığını duyuran Bakan Göktaş, kuralları ihlal eden kurumlara kapatma yaptırımı uygulanacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 27.06.2026 08:25
Haber Güncellenme Tarihi: 27.06.2026 08:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik. Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık. Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik. Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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Kamu kreşlerinde yeni dönem: Kurallara uymayan kapatılacak
Kamuda kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik devrim gibi yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Çocukların güvenliğinden personel kriterlerine kadar tüm standartların baştan yazıldığını duyuran Bakan Göktaş, kuralları ihlal eden kurumlara kapatma yaptırımı uygulanacağını açıkladı.
Yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik. Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık. Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik. Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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