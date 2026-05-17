Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangında 1 işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi yaralandı. Sabah saatlerinde başlayan yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 14:31
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 14:36
Kaynak:
Haber Merkezi
Doğukent Mahallesi’nde bulunan şantiye alanındaki yatakhane bölümünden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale kapsamında ekipler geniş çaplı çalışma yürüttü.
Yangın 3 saatte kontrol altına alındı
İtfaiye ekipleri, 15 araç ve 40 personelle yürütülen çalışma sonucunda yangını yaklaşık 3 saat içinde kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 6 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Polis ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kahramanmaraş’taki şantiye yangınında 1 işçi öldü
