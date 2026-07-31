İzmir’de Şeytana Pabucunu Ters Giydiren Dolandırıcılık!
İzmir’de Şeytana Pabucunu Ters Giydiren Dolandırıcılık!
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, köşe yazısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı. Övür, yargı kulislerinde "İzmirimkart Operasyonu" kapsamında milyarlarca liralık bir dolandırıcılık iddiasının konuşulduğunu öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 15:26
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 15:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yeni bir yolsuzluk iddiasını gündeme taşıdı.
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, köşe yazısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi. Övür, "İzmirimkart Operasyonu" kapsamında yürütüldüğünü öne sürdüğü süreçte, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkının yazılım sistemiyle usulsüz şekilde kullanıldığı ve bu yöntemle milyarlarca liralık vurgun yapıldığı iddiasının yargı kulislerinde konuşulduğunu ileri sürdü.
Övür, güvenlik birimlerinin bir süredir "İzmirimkart Operasyonu" adı verilen bir çalışma yürüttüğünü belirterek, yargı kulislerinde İzmirimkart sistemi üzerinden milyarlarca liralık bir vurgunun konuşulduğunu ileri sürdü.
İZMİR'DE ŞEYTANA PABUCUNU TERS GİYDİREN DOLANDIRICILIK
Köşe yazısında iddiaların ayrıntılarına da yer veren Övür, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç rahat değil; çünkü bugünlerde başı, şeytanın bile aklına gelmeyecek yeni bir yolsuzluk iddiasıyla dertte. Güvenlik güçleri bir süredir çok ilginç bir operasyon yürütüyor: 'İzmirimkart Operasyonu...' Yargı kulislerinde İzmirimkart üzerinden yeni bir 'çete'nin milyarlara varan yolsuzluğu konuşuluyor."
Yazılım sistemiyle usulsüzlük iddiası
Övür, yazısında iddia edilen yöntemi de anlatarak şu değerlendirmede bulundu:
"Çete, 65 yaş üstü ücretsiz yolculuk yapan vatandaşların hakkını kullanarak bir yazılım sistemi geliştiriyor. O yazılımla da her yaştan kart almak isteyenleri 65 yaş üstü göstererek ücretlerinin kamu tarafından ödenmesini sağlıyor. Kart sahibi bunun farkında değil. O yine günlük veya aylık ödemelerini normal olarak yapıyor. Ancak ödeme kamu hesabına değil, yazılımla değiştirilen yeni IBAN hesabına yönlendiriliyor. Bu yöntemle milyarlara varan bir vurgundan söz ediliyor."
Övür, söz konusu iddiaların ayrıntılarının ilerleyen süreçte ortaya çıkacağını savundu.
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İzmir’de Şeytana Pabucunu Ters Giydiren Dolandırıcılık!
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, köşe yazısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı. Övür, yargı kulislerinde "İzmirimkart Operasyonu" kapsamında milyarlarca liralık bir dolandırıcılık iddiasının konuşulduğunu öne sürdü.
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yeni bir yolsuzluk iddiasını gündeme taşıdı.
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, köşe yazısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi. Övür, "İzmirimkart Operasyonu" kapsamında yürütüldüğünü öne sürdüğü süreçte, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkının yazılım sistemiyle usulsüz şekilde kullanıldığı ve bu yöntemle milyarlarca liralık vurgun yapıldığı iddiasının yargı kulislerinde konuşulduğunu ileri sürdü.
Övür, güvenlik birimlerinin bir süredir "İzmirimkart Operasyonu" adı verilen bir çalışma yürüttüğünü belirterek, yargı kulislerinde İzmirimkart sistemi üzerinden milyarlarca liralık bir vurgunun konuşulduğunu ileri sürdü.
İZMİR'DE ŞEYTANA PABUCUNU TERS GİYDİREN DOLANDIRICILIK
Köşe yazısında iddiaların ayrıntılarına da yer veren Övür, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç rahat değil; çünkü bugünlerde başı, şeytanın bile aklına gelmeyecek yeni bir yolsuzluk iddiasıyla dertte. Güvenlik güçleri bir süredir çok ilginç bir operasyon yürütüyor: 'İzmirimkart Operasyonu...' Yargı kulislerinde İzmirimkart üzerinden yeni bir 'çete'nin milyarlara varan yolsuzluğu konuşuluyor."
Yazılım sistemiyle usulsüzlük iddiası
Övür, yazısında iddia edilen yöntemi de anlatarak şu değerlendirmede bulundu:
"Çete, 65 yaş üstü ücretsiz yolculuk yapan vatandaşların hakkını kullanarak bir yazılım sistemi geliştiriyor. O yazılımla da her yaştan kart almak isteyenleri 65 yaş üstü göstererek ücretlerinin kamu tarafından ödenmesini sağlıyor. Kart sahibi bunun farkında değil. O yine günlük veya aylık ödemelerini normal olarak yapıyor. Ancak ödeme kamu hesabına değil, yazılımla değiştirilen yeni IBAN hesabına yönlendiriliyor. Bu yöntemle milyarlara varan bir vurgundan söz ediliyor."
Övür, söz konusu iddiaların ayrıntılarının ilerleyen süreçte ortaya çıkacağını savundu.
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