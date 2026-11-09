İzmir'de fabrika faciası: Can kaybı 10'a yükseldi

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 9 Kasım 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Valiliği tarafından yapılan son açıklamaya göre, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaralanan 15 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Enkaz altında 4 kişi aranıyor
İzmir Valisi Süleyman Elban, fabrikadaki arama kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğunu ancak enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Elban, tesisin geniş bir alana yayıldığını ve bölgede çok sayıda malzeme bulunduğunu ifade ederek bütün noktalar kontrol edilinceye kadar arama çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.
Patlamanın nedeni açıklandı
İzmir Valiliği, ilk belirlemelere göre patlamanın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini bildirdi.
Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik incelemeler başlatıldı.
Patlamayla ilgili 4 savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, savcılar ve bilirkişi heyetinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayın araştırılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e hareket ettiği bildirildi.
Hastane önünde bekleyiş sürüyor
Patlamada yaralanan işçiler bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından çok sayıda işçi yakını, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin durumuna ilişkin bilgi almak amacıyla Aliağa Devlet Hastanesi önünde toplandı.
Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
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İzmir'de fabrika faciası: Can kaybı 10'a yükseldi
İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 9 Kasım 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İzmir Valiliği tarafından yapılan son açıklamaya göre, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaralanan 15 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Enkaz altında 4 kişi aranıyor
İzmir Valisi Süleyman Elban, fabrikadaki arama kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğunu ancak enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Elban, tesisin geniş bir alana yayıldığını ve bölgede çok sayıda malzeme bulunduğunu ifade ederek bütün noktalar kontrol edilinceye kadar arama çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.
Patlamanın nedeni açıklandı
İzmir Valiliği, ilk belirlemelere göre patlamanın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini bildirdi.
Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik incelemeler başlatıldı.
Patlamayla ilgili 4 savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, savcılar ve bilirkişi heyetinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayın araştırılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e hareket ettiği bildirildi.
Hastane önünde bekleyiş sürüyor
Patlamada yaralanan işçiler bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından çok sayıda işçi yakını, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin durumuna ilişkin bilgi almak amacıyla Aliağa Devlet Hastanesi önünde toplandı.
Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
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