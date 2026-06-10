İstanbul Üniversitesi sınav iddialarına ne yanıt verdi
İstanbul Üniversitesi sınav iddialarına ne yanıt verdi
İstanbul Üniversitesi, idari personel için gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen "siyasi referans", "akrabalık ilişkisi" ve "sadakat" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Üniversite, sınav sürecinin ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü aşamalarla yürütüldüğünü, tüm işlemlerin kayıt altına alındığını bildirdi. Açıklamada, sürece ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili mercilere sunulmaya hazır olduğu da belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 21:42
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 21:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Üniversiteden yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilgili yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirildiği ifade edildi.
Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi'nin 14 Ekim 2025 tarihinde toplam 98 kadro için görevde yükselme sınavı ilan ettiği aktarıldı. İlan kapsamında 2 şube müdürü, 20 şef, 2 koruma ve güvenlik şefi, 25 memur, 5 sekreter, 4 veznedar, 30 koruma ve güvenlik görevlisi ile 10 şoför kadrosu için başvuru süreci yürütüldü.
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda veznedar kadrosuna başvuru yapılmaması nedeniyle bu unvan dışında toplam 396 adayın başvurusunun sınav kurulu tarafından uygun bulunduğu kaydedildi.
Yazılı sınavda 157 aday başarılı oldu
Açıklamaya göre ilgili yönetmeliğin "Sınav şartı" başlıklı maddesi gereğince görevde yükselme suretiyle atanacak adayların hem yazılı hem de sözlü sınavda başarılı olması gerekiyor.
20 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınavda 157 aday 60 ve üzeri puan alarak başarılı oldu. Ardından 20-21 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen sözlü sınava 143 aday katıldı.
Önümüzdeki dönemde benzer sınav süreçlerinde uygulanacak değerlendirme yöntemleri ve sonuçların kamuoyundaki yansımaları da yakından takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
Sözlü sınavlar ses kaydıyla kayıt altına alındı
Üniversite açıklamasında, sözlü sınavların ilgili yönetmelikte yer alan altı farklı değerlendirme kriteri çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Bu kriterler arasında adayların bilgi düzeyi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, genel kültürü ve bilimsel gelişmelere açıklığı yer aldı.
Sözlü sınav sorularının önceden hazırlanarak kapalı zarflar içinde üç ayrı cam fanusa yerleştirildiği belirtilirken, adayların her fanustan en az bir soru çekerek yanıt verdiği ifade edildi.
Sınav kurulundaki her üyenin adayları ayrı ayrı puanladığı, sözlü sınav puanlarının ise verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlendiği kaydedildi. Ayrıca her adayın sözlü sınavının, adayların bilgisi dahilinde ses kaydı alınarak kayıt altına alındığı bildirildi.
Nihai başarı puanı iki sınavın ortalamasıyla hesaplandı
Açıklamada, ilgili yönetmeliğin 14'üncü maddesi uyarınca başarı puanının yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplandığı belirtildi.
Bu nedenle yazılı sınav sıralaması ile nihai başarı sıralamasının farklı olmasının yönetmelikte öngörülen iki aşamalı değerlendirme sisteminin doğal sonucu olduğu vurgulandı. Üniversite, yalnızca yazılı sınav sonuçlarının esas alınmasının sözlü sınav puanını yok saymak anlamına geleceğini ifade etti.
Şube müdürü kadroları için de aynı usulün uygulandığı belirtilen açıklamada, 2 şube müdürü kadrosu için 10 adayın sözlü sınava alındığı ve nihai başarı sıralamasının iki sınav puanının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulduğu aktarıldı. Kesin başarı listesinin ise 14 Mayıs 2026 tarihinde üniversitenin internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.
Üniversite iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı
İstanbul Üniversitesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "sadakat", "siyasi referans", "akrabalık ilişkisi" ve "çalışma arkadaşlığı" yönündeki değerlendirmelerin iftira niteliğinde olduğunu savundu.
Açıklamada, sınav ilanından sonuçların ilanına kadar tüm sürecin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü, değerlendirme formları, ses kayıtları, sınav kurulu imzaları ve diğer resmi kayıtlarla denetlenebilir durumda olduğu belirtildi.
Üniversite ayrıca adayların itiraz ve yargı yollarına başvurma haklarının mevzuatla güvence altına alındığını ve talep edilmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerin yetkili kurumlarla paylaşılabileceğini kaydetti.
İdari görevlendirmelere ilişkin değerlendirme
Açıklamada, kamuoyunda gündeme getirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59'uncu maddesindeki istisnai memurluk uygulamalarının görevde yükselme sınavıyla bağlantılı olmadığı ifade edildi.
Üniversite, idari atama ve görevlendirme işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri, kamu hizmetinin gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Perspektif 2053 vizyonu kapsamında şeffaflık, denetlenebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerinin kurumsal yönetim anlayışının temel unsurları arasında yer aldığı vurgulandı.
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İstanbul Üniversitesi sınav iddialarına ne yanıt verdi
İstanbul Üniversitesi, idari personel için gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen "siyasi referans", "akrabalık ilişkisi" ve "sadakat" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Üniversite, sınav sürecinin ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü aşamalarla yürütüldüğünü, tüm işlemlerin kayıt altına alındığını bildirdi. Açıklamada, sürece ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili mercilere sunulmaya hazır olduğu da belirtildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilgili yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirildiği ifade edildi.
Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi'nin 14 Ekim 2025 tarihinde toplam 98 kadro için görevde yükselme sınavı ilan ettiği aktarıldı. İlan kapsamında 2 şube müdürü, 20 şef, 2 koruma ve güvenlik şefi, 25 memur, 5 sekreter, 4 veznedar, 30 koruma ve güvenlik görevlisi ile 10 şoför kadrosu için başvuru süreci yürütüldü.
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda veznedar kadrosuna başvuru yapılmaması nedeniyle bu unvan dışında toplam 396 adayın başvurusunun sınav kurulu tarafından uygun bulunduğu kaydedildi.
Yazılı sınavda 157 aday başarılı oldu
Açıklamaya göre ilgili yönetmeliğin "Sınav şartı" başlıklı maddesi gereğince görevde yükselme suretiyle atanacak adayların hem yazılı hem de sözlü sınavda başarılı olması gerekiyor.
20 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınavda 157 aday 60 ve üzeri puan alarak başarılı oldu. Ardından 20-21 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen sözlü sınava 143 aday katıldı.
Önümüzdeki dönemde benzer sınav süreçlerinde uygulanacak değerlendirme yöntemleri ve sonuçların kamuoyundaki yansımaları da yakından takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
Sözlü sınavlar ses kaydıyla kayıt altına alındı
Üniversite açıklamasında, sözlü sınavların ilgili yönetmelikte yer alan altı farklı değerlendirme kriteri çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Bu kriterler arasında adayların bilgi düzeyi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, genel kültürü ve bilimsel gelişmelere açıklığı yer aldı.
Sözlü sınav sorularının önceden hazırlanarak kapalı zarflar içinde üç ayrı cam fanusa yerleştirildiği belirtilirken, adayların her fanustan en az bir soru çekerek yanıt verdiği ifade edildi.
Sınav kurulundaki her üyenin adayları ayrı ayrı puanladığı, sözlü sınav puanlarının ise verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlendiği kaydedildi. Ayrıca her adayın sözlü sınavının, adayların bilgisi dahilinde ses kaydı alınarak kayıt altına alındığı bildirildi.
Nihai başarı puanı iki sınavın ortalamasıyla hesaplandı
Açıklamada, ilgili yönetmeliğin 14'üncü maddesi uyarınca başarı puanının yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplandığı belirtildi.
Bu nedenle yazılı sınav sıralaması ile nihai başarı sıralamasının farklı olmasının yönetmelikte öngörülen iki aşamalı değerlendirme sisteminin doğal sonucu olduğu vurgulandı. Üniversite, yalnızca yazılı sınav sonuçlarının esas alınmasının sözlü sınav puanını yok saymak anlamına geleceğini ifade etti.
Şube müdürü kadroları için de aynı usulün uygulandığı belirtilen açıklamada, 2 şube müdürü kadrosu için 10 adayın sözlü sınava alındığı ve nihai başarı sıralamasının iki sınav puanının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulduğu aktarıldı. Kesin başarı listesinin ise 14 Mayıs 2026 tarihinde üniversitenin internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.
Üniversite iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı
İstanbul Üniversitesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "sadakat", "siyasi referans", "akrabalık ilişkisi" ve "çalışma arkadaşlığı" yönündeki değerlendirmelerin iftira niteliğinde olduğunu savundu.
Açıklamada, sınav ilanından sonuçların ilanına kadar tüm sürecin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü, değerlendirme formları, ses kayıtları, sınav kurulu imzaları ve diğer resmi kayıtlarla denetlenebilir durumda olduğu belirtildi.
Üniversite ayrıca adayların itiraz ve yargı yollarına başvurma haklarının mevzuatla güvence altına alındığını ve talep edilmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerin yetkili kurumlarla paylaşılabileceğini kaydetti.
İdari görevlendirmelere ilişkin değerlendirme
Açıklamada, kamuoyunda gündeme getirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59'uncu maddesindeki istisnai memurluk uygulamalarının görevde yükselme sınavıyla bağlantılı olmadığı ifade edildi.
Üniversite, idari atama ve görevlendirme işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri, kamu hizmetinin gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Perspektif 2053 vizyonu kapsamında şeffaflık, denetlenebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerinin kurumsal yönetim anlayışının temel unsurları arasında yer aldığı vurgulandı.
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