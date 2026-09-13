İstanbul’da TOKİ kiralık konut dönemi nasıl işleyecek?
İstanbul’da TOKİ kiralık konut dönemi nasıl işleyecek?
TOKİ tarafından İstanbul’da hayata geçirilecek sosyal kiralık konut uygulamasında ilk etapta 1071 konut hak sahiplerine kiralanacak. Başvurular 14 Eylül 2026’da e-Devlet üzerinden başlayacak ve belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar sürece katılabilecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.09.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 13.09.2026 12:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uygulama, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini kapsayan Ev Sahibi Türkiye Kampanyası kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kiralık sosyal konut modelinde gelir, ikamet ve konut sahipliği kriterleri uygulanacak.
İlk etapta 1071 konut kiralanacak
İstanbul’daki uygulamanın ilk aşamasında 1071 konut kiraya verilecek. Hak sahipleri kura sürecinin ardından belirlenen konutlarda üç yıl süreyle kiracı olarak kalabilecek.
Üç yıllık kiralama döneminin tamamlanmasının ardından konutlar için yeni hak sahipleri belirlenecek. Böylece kiralık sosyal konutların belirli dönemlerle farklı hak sahiplerine tahsis edilmesi öngörülüyor.
TOKİ kiralık konutları 12 ilçede yer alacak
Projede yer alan konutlar İstanbul’un 12 ilçesine dağılıyor. Konutların Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy’de bulunacağı açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Ataşehir’de kiraya verilecek TOKİ konutlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Kimler TOKİ kiralık konutlarına başvurabilecek?
Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlaması gerekiyor. Başvuru şartları arasında evli olma kriteri de bulunuyor.
Adayların İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibarıyla en az bir yıldır Adres Kayıt Sistemi’nde kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor. Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.
Gelir kriterinde ise başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net geliri dikkate alınacak. Bu tutarın 100 bin TL olarak belirlenen üst sınırı aşmaması gerekiyor.
Kiralar 10 bin TL’den başlayacak
Konut tipine göre farklı başlangıç kira bedelleri uygulanacak. Buna göre 1+1 konutların aylık kira bedeli 10 bin TL’den, 2+1 konutların kira bedeli ise 12 bin TL’den başlayacak.
3+1 konutlarda başlangıç tutarı 15 bin TL, 4+1 konutlarda ise 18 bin TL olacak. Tahsis bedelinin konutun teslim edildiği ayı takip eden ayın 20’sinden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
TOKİ kiralık sosyal konut başvurularında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri altında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.
Kura çekimi ve konut teslimlerinin ekim ayında başlaması öngörülüyor. Başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar açısından 14 Eylül’de başlayacak süreçte gelir, ikamet ve tapu kayıtlarına ilişkin kriterler belirleyici olacak.
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İstanbul’da TOKİ kiralık konut dönemi nasıl işleyecek?
TOKİ tarafından İstanbul’da hayata geçirilecek sosyal kiralık konut uygulamasında ilk etapta 1071 konut hak sahiplerine kiralanacak. Başvurular 14 Eylül 2026’da e-Devlet üzerinden başlayacak ve belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar sürece katılabilecek.
Uygulama, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini kapsayan Ev Sahibi Türkiye Kampanyası kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kiralık sosyal konut modelinde gelir, ikamet ve konut sahipliği kriterleri uygulanacak.
İlk etapta 1071 konut kiralanacak
İstanbul’daki uygulamanın ilk aşamasında 1071 konut kiraya verilecek. Hak sahipleri kura sürecinin ardından belirlenen konutlarda üç yıl süreyle kiracı olarak kalabilecek.
Üç yıllık kiralama döneminin tamamlanmasının ardından konutlar için yeni hak sahipleri belirlenecek. Böylece kiralık sosyal konutların belirli dönemlerle farklı hak sahiplerine tahsis edilmesi öngörülüyor.
TOKİ kiralık konutları 12 ilçede yer alacak
Projede yer alan konutlar İstanbul’un 12 ilçesine dağılıyor. Konutların Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy’de bulunacağı açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Ataşehir’de kiraya verilecek TOKİ konutlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Kimler TOKİ kiralık konutlarına başvurabilecek?
Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlaması gerekiyor. Başvuru şartları arasında evli olma kriteri de bulunuyor.
Adayların İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibarıyla en az bir yıldır Adres Kayıt Sistemi’nde kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor. Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.
Gelir kriterinde ise başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net geliri dikkate alınacak. Bu tutarın 100 bin TL olarak belirlenen üst sınırı aşmaması gerekiyor.
Kiralar 10 bin TL’den başlayacak
Konut tipine göre farklı başlangıç kira bedelleri uygulanacak. Buna göre 1+1 konutların aylık kira bedeli 10 bin TL’den, 2+1 konutların kira bedeli ise 12 bin TL’den başlayacak.
3+1 konutlarda başlangıç tutarı 15 bin TL, 4+1 konutlarda ise 18 bin TL olacak. Tahsis bedelinin konutun teslim edildiği ayı takip eden ayın 20’sinden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
TOKİ kiralık sosyal konut başvurularında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri altında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.
Kura çekimi ve konut teslimlerinin ekim ayında başlaması öngörülüyor. Başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar açısından 14 Eylül’de başlayacak süreçte gelir, ikamet ve tapu kayıtlarına ilişkin kriterler belirleyici olacak.
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