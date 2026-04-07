Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 08:55
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 08:56
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
