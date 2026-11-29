İstanbul’da kuvvetli fırtına ve soğuk hava etkili oluyor... Sabah saatlerinde zor anlar!
İstanbul’da kuvvetli fırtına ve soğuk hava etkili oluyor... Sabah saatlerinde zor anlar!
İstanbul’da 29 Kasım 2026 Pazar günü gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, hava sıcaklıklarının yeni haftada daha da düşmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 10:01
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 10:03
Kaynak:
HÜRHABER
Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı ilçelerde sağanak yağışa kuvvetli rüzgâr eşlik etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yapan bazı araç sürücüleri fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşabilir
Hafta içinde 20 derece civarında seyreden hava sıcaklığının düşmesiyle İstanbul genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) habere yansıyan tahminlerine göre kentte bugün hava sıcaklığının 9 derece olması bekleniyor. Rüzgârın gün boyunca saatte 75 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek
Meteorolojik tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklığındaki düşüş yeni haftada da devam edecek. Kentte sıcaklığın 30 Kasım Pazartesi günü 6, 1 Aralık Salı günü ise 5 dereceye gerilemesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının 2 Aralık Çarşamba ve 3 Aralık Perşembe günlerinde 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
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İstanbul’da kuvvetli fırtına ve soğuk hava etkili oluyor... Sabah saatlerinde zor anlar!
İstanbul’da 29 Kasım 2026 Pazar günü gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, hava sıcaklıklarının yeni haftada daha da düşmesi bekleniyor.
Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı ilçelerde sağanak yağışa kuvvetli rüzgâr eşlik etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yapan bazı araç sürücüleri fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşabilir
Hafta içinde 20 derece civarında seyreden hava sıcaklığının düşmesiyle İstanbul genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) habere yansıyan tahminlerine göre kentte bugün hava sıcaklığının 9 derece olması bekleniyor. Rüzgârın gün boyunca saatte 75 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek
Meteorolojik tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklığındaki düşüş yeni haftada da devam edecek. Kentte sıcaklığın 30 Kasım Pazartesi günü 6, 1 Aralık Salı günü ise 5 dereceye gerilemesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının 2 Aralık Çarşamba ve 3 Aralık Perşembe günlerinde 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: HÜRHABER
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