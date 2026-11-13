İstanbul'da çete operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda çeşitli suçlardan 15 eyleme karıştıkları belirlenen 25 zanlı gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:00
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 13:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda ekipler, özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve "nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "silahlı tehdit" ve "suç üstlenme" suçları kapsamında 15 eyleme karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.
Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 zanlıyı yakaladı. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile 1720 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
- BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu ifade edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takipler, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller uyarınca tespitler yapıldığı belirtilen açıklamada, Anadolu Yakası'nda bulunan bir kısım mağdurları maddi menfaat temin etmek amacıyla tehdit eden, iş yerlerine ve araçlarına kurşunlama eylemi gerçekleştiren, mağdurları hürriyetinden yoksun bırakan, mağdurlara karşı kasten yaralama eylemlerinde bulunan ve 6136 sayılı kanuna muhalefet eden şüphelilerden oluşan silahlı suç örgütü kapsamında 3'ü ceza infaz kurumunda bulunan toplam 34 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 25 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, çok sayıda dijital materyale el konulduğu ve firari durumda bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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İstanbul'da çete operasyonu: 25 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda çeşitli suçlardan 15 eyleme karıştıkları belirlenen 25 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda ekipler, özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve "nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "silahlı tehdit" ve "suç üstlenme" suçları kapsamında 15 eyleme karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.
Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 zanlıyı yakaladı. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile 1720 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
- BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu ifade edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takipler, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller uyarınca tespitler yapıldığı belirtilen açıklamada, Anadolu Yakası'nda bulunan bir kısım mağdurları maddi menfaat temin etmek amacıyla tehdit eden, iş yerlerine ve araçlarına kurşunlama eylemi gerçekleştiren, mağdurları hürriyetinden yoksun bırakan, mağdurlara karşı kasten yaralama eylemlerinde bulunan ve 6136 sayılı kanuna muhalefet eden şüphelilerden oluşan silahlı suç örgütü kapsamında 3'ü ceza infaz kurumunda bulunan toplam 34 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 25 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, çok sayıda dijital materyale el konulduğu ve firari durumda bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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