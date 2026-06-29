İstanbul'da akrabalar arasında meydan savaşı! 12 yaralı, 5 gözaltı!
İstanbul'da akrabalar arasında meydan savaşı! 12 yaralı, 5 gözaltı!
Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar yüzünden başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralanırken, çevredeki bir araç ve sokak üzerinde çok sayıda mermi izi tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:24
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 09:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Korkunç olay, gece saatlerinde Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 34 EMS 668 plakalı araçta çok sayıda mermi isabeti ile sokakta 7 adet kovan tespit etti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul'da akrabalar arasında meydan savaşı! 12 yaralı, 5 gözaltı!
Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar yüzünden başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralanırken, çevredeki bir araç ve sokak üzerinde çok sayıda mermi izi tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Korkunç olay, gece saatlerinde Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 34 EMS 668 plakalı araçta çok sayıda mermi isabeti ile sokakta 7 adet kovan tespit etti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Çok Okunanlar