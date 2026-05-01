İstanbul'da 1 Mayıs'ta 575 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği 1 Mayıs gözaltı sayısını açıkladı. Kent genelinde düzenlenen gösterilerde 575 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik tedbirlerinin gün boyunca devam ettiği belirtilirken gelişmelere ilişkin yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 18:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında şehir genelinde gerçekleştirilen etkinlikler sırasında toplam 575 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, kamu düzeninin korunmasına yönelik önlemlerin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Güvenlik önlemleri gün boyu sürdü

Kentte birçok noktada yoğun güvenlik önlemleri uygulanırken, gösterilerin kontrol altında tutulmasına yönelik müdahalelerin gün içerisinde devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olaylara ilişkin adli sürecin ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğünü aktardı.

