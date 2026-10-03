İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Hakemler Derneği için fesih davası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Hakemler Derneği için fesih davası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle dava açtı.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 09:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle davaname hazırlandı.
Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi kapsamındaki "Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır." istemiyle derneğin feshine karar verilmesi talep edilen davaname, Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Hakemler Derneği için fesih davası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle dava açtı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle davaname hazırlandı.
Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi kapsamındaki "Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır." istemiyle derneğin feshine karar verilmesi talep edilen davaname, Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.
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