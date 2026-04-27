İsrail’in Lübnan’a yönelik sürdürdüğü hava saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 521’e, yaralı sayısı ise 7 bin 804’e ulaştı. Bölgedeki çatışma yoğunluğu ve devam eden operasyonlar, önümüzdeki süreçte bilançonun nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizliği artırıyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 19:21
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 19:23
Kaynak:
Haber Merkezi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart sonrasında düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 521’e yükseldiği, yaralı sayısının ise 7 bin 804 olarak kaydedildiği bildirildi. Veriler, sahadaki insani kaybın boyutunu ortaya koydu.
İsrail’in saldırıları ve sahadaki gelişmeler
İsrail ordusu, 2 Mart 2026 tarihinde Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, ülkenin güneyindeki birçok beldede askeri varlık oluşturdu. Operasyonların sürdüğü bölgelerde altyapı hasarı ve sivil kayıpların arttığı bildirildi.
Yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı
Lübnan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiği ifade edildi. İç göç hareketliliği, ülkedeki insani durumun daha da ağırlaşmasına neden oldu.
Ateşkes süreci ve çatışmaların devamı
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan 2026’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Ateşkes kararına rağmen İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.
İsrail saldırılarında can kaybı neden artıyor?
