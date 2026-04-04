İran'ın “uçak” darbesi Trump'ın belini büktü: “Savaş halindeyiz” diyerek müzakere mesajı verdi
ABD/İsrail İran savaşı 36'ıncı gününde karşılıklı sert misillemelerde sürüyor. ABD'nin ateşkes önerisini reddettiği iddia edilen İran'ın darbesi bu kez daha ağır oldu. İran ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 ve A-10 Warthog uçağını düşürdü. Ayrıca mürettebatı arayan ABD helikopterlerini de vurdu. İran'ın ABD'ye yönelik sert gözdağının ardından Trump'tan açıklama geldi. Trump, 'Savaş halindeyiz' diyerek müzakere mesajı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 08:32
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 09:33
ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli NBC News'e telefon üzerinden kısa bir röportaj verdi. Trump'a İran tarafından düşürülen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağına ve bölgedeki gelişmelere ilişkin sorular yöneltildi. ABD Başkanı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağını düşürmesinin ardından İran'da yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının ayrıntılarına ilişkin konuşmayı reddetti.
Trump ayrıca, yoğun ve hassas kurtarma operasyonu sürecine ilişkin bazı haberlerin sunuluş biçiminden rahatsız olduğunu açıkladı.
Trump, bugünkü gelişmelerin İran ile yürütülebilecek herhangi bir müzakereyi etkilemesi ihtimaline ilişkin bir soruya ise, "Hayır, hiç etkilemez. Bu bir savaş. Savaş halindeyiz" cevabını verdi.
Trump'ın açıklamaları, ABD Başkanı'nın İran'ın savaşın başından bu yana ilk defa bir ABD savaş uçağını düşürdüğü olaya ilişkin ilk açıklaması oldu.
BÖLGEDE VURULAN ABD UNSURLARI
ABD basını, F-15 uçağındaki iki mürettebattan birinin sağ olarak kurtarıldığını, diğerini ise arama çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.
ABD basını ayrıca F-15 uçağının düşürüldüğü sıralarda Basra Körfezi yakınlarında A-10 Warthog tipi başka bir savaş uçağının daha düştüğünü ve pilotun kurtarıldığını bildirmişti. Adı açıklanmayan kaynaklar, A-10 uçağının nasıl düştüğüne ilişkin herhangi bir ayrıntı vermemişti.
ABD'li bir yetkiliye dayandırılan başka bir haberde ise F-15 pilotunu arama kurtarma çalışmalarında yer alan iki UH-60 Black Hawk tipi helikopterin İran tarafından vurulduğu iddia edilmiş ancak tüm personelin güvende olduğu belirtilmişti.
İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
08.19 İran'da "terör eylemine katılmak" ve "yasa dışı silahlı örgüt üyeliği" suçundan idama mahkum edilen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) üyesi 2 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
07.28 Irak'ta "İslami Direniş" isimli Şii milis grup, ABD üslerine yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) son 24 saatte 19 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
06.27 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, İran tarafından gerçekleştirilen yeni saldırılara hedef olduklarını açıkladı.
06.24 ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bugüne dek 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.
05.32 Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), hava savunma sistemleri tarafından engellenen cismin parçalarının Dubai Marina bölgesinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.
05.11 İran'ın İsrail'i hedef alan son füze saldırıları, Ramat Gan şehrinde bulunan bir binada kısmi yıkıma yol açtı. Roş Haayin şehrindeki bir yüksek gerilim hattının hasar görmesi sonucu şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi meydana geldi.1 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
05.07 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Azerbaycan hükümetinin ve halkının gösterdiği yakınlık ve destekten duyduğum memnuniyeti dile getirdim. Dost ve kardeş milletler zor zamanlarda birbirlerini bulurlar ve medeniyet kökleri ne kadar derinse, bu bağ da o kadar güçlü olur" açıklamasında bulundu.
04.59 ABD-İsrail'in İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki B1 Köprüsü'ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.
03.23 New York Times (NYT) gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın ABD ve İsrail tarafından vurulan yeraltı füze depoları ile silolarındaki enkazı saatler içinde temizleyerek bunları kısa sürede yeniden devreye soktuğu bildirildi.
03.13 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
02.58 İran'dan yapılan füze saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bulunan bir sanayi bölgesinde yangın çıktı.
02.41 İran'ın İsrail'in güneyini ve merkezini hedef alan füze saldırıları birçok bölgede hasara neden oldu.
01:28 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın kırsal bir bölgesinde alçak uçuş yapan 2 ABD helikopterinin, devriye görevindeki polisler tarafından uzun namlulu silahlarla hedef alındığı bildirildi.
01:08 Lübnan'daki Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle Hayfa kenti dahil, İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenler çaldı.
00:45 Bahreyn İçişleri Bakanlığı: İran'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 kişi hafif yaralandı, birkaç ev hasar gördü.
00:42 ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15'in kayıp pilotunun yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacaklarını dile getirmekten kaçınırken, "Bununla ilgili yorum yapamam çünkü umarız böyle bir şey olmaz." dedi.
- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
