İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:14
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 10:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bölgemizde gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından ABD ve İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz, bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır. Bölgemizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu huzur ve güven ortamının tesisi, diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı çabayı desteklemeyi sürdürecektir."
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İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bölgemizde gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından ABD ve İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz, bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır. Bölgemizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu huzur ve güven ortamının tesisi, diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı çabayı desteklemeyi sürdürecektir."
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