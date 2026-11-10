İletişim Başkanı Duran'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
İletişim Başkanı Duran, "Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Milli Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır." ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:03
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 10:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anan Duran, şunları kaydetti:
"Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Milli Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."
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İletişim Başkanı Duran'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
İletişim Başkanı Duran, "Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Milli Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anan Duran, şunları kaydetti:
"Bir milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe yön verdiği Milli Mücadele, ortak irademizin ve birlik ruhumuzun en güçlü örneklerinden biridir. Bu büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli kazanımlarındandır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."
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