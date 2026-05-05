Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunların sayısının 816 olduğu belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 07:07
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 07:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunlarla ilgili inceleme tamamlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 816 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.
Alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenen koyunlar, veterinerler kontrolünde, yerleşim yerlerinden uzaktaki boş bir arazide açılan çukurlara gömüldü.
3 Mayıs'ta gerçekleşen olayda, Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasından yaylaya giden 4 bin küçükbaş hayvan, arazideki 200 arı kovanının bulunduğu yerden geçerken arıların saldırısına uğramıştı. Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular, sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezmişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Iğdır'da arı saldırısında 816 koyun telef oldu
Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunların sayısının 816 olduğu belirlendi.
Arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunlarla ilgili inceleme tamamlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 816 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.
Alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenen koyunlar, veterinerler kontrolünde, yerleşim yerlerinden uzaktaki boş bir arazide açılan çukurlara gömüldü.
3 Mayıs'ta gerçekleşen olayda, Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasından yaylaya giden 4 bin küçükbaş hayvan, arazideki 200 arı kovanının bulunduğu yerden geçerken arıların saldırısına uğramıştı. Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular, sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezmişti.
Arı saldırıları esnasında 5 kişi de yaralanmıştı.
Çok Okunanlar