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İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 6 tutuklama
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı.
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