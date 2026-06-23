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  • İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 6 tutuklama

İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 6 tutuklama

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 08:24
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 08:25
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 6 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı.

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