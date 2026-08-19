İBB davasında soru sorma usulü değişti

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasının ikinci celsesinin üçüncü duruşma gününde sanık savunmaları ve çapraz sorgular devam etti. Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanıkların savunma yapan kişilere doğrudan soru yöneltmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 22:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duruşmada İBB eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Naim Özgüner’in savunmasının ardından soru aşamasına geçildi. Ekrem İmamoğlu da Özgüner’e, kendisine ait olduğu belirtilen telefon ve dosyada yer alan suç örgütü iddiaları hakkında sorular yöneltti.
İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında soruların kapsamına ilişkin görüş ayrılığı yaşandı. Avukatların da tartışmaya dahil olmasının ardından mahkeme başkanı, CMK 201 kapsamında bundan sonra sanıkların doğrudan soru sormayacağını bildirdi.
Mahkeme başkanı, sanıkların sorularını heyete ileteceğini ve uygun görülen soruların savunma yapan kişiye mahkeme aracılığıyla yöneltileceğini belirtti. Açıklamanın ardından duruşmaya ara verildi.
Özgüner önceki ifadelerini tekrar etti
Tutuksuz yargılanan ve soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Erol Naim Özgüner, savunmasında iddianamedeki suçlamalara yanıt verdi.
Özgüner, 29 Nisan, 14 Mayıs, 10 Temmuz ve 30 Ekim 2025 tarihlerinde savcılıkta verdiği ifadelerin içeriklerinin doğru olduğunu mahkeme başkanının soruları üzerine söyledi. Önceki ifadelerini aynen tekrar ettiğini belirten Özgüner, beraatini talep etti.
Özgüner ayrıca iddianamede “İBB Hanem” ve “İstanbul Senin” uygulamaları üzerinden veri sızdırıldığı iddialarının bulunduğu bölüme ilişkin savunma yaptı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporunda kendisine ait herhangi bir veri tabanına erişim kaydı bulunmadığını savundu.
İmamoğlu’nun telefonu hakkında soru yöneltildi
Özgüner’in sorgusunda İmamoğlu, kendisine ait olduğu belirtilen telefonun neden Özgüner’in evinde tutulduğunu sordu. Özgüner, cihazı saklamadığını, muhafaza ettiğini söyledi.
Özgüner, gözaltı sürecinde kendisine teslim edildiğini belirttiği telefonu evine götürdüğünü ve daha sonra avukatına cihazın bulunduğu yeri tarif ettiğini anlattı. Telefonun 12 Mayıs 2025’te evinde yapılan aramada bulunduğunu belirtti.
İmamoğlu ayrıca Özgüner’e birlikte çalıştıkları dönemde suç örgütü bulunduğuna ilişkin bir şüphesi olup olmadığını sordu. Özgüner, kendisinin suç örgütü üyesi olmadığını, ancak örgütün varlığı veya yokluğu konusunda net bir değerlendirme yapamayacağını ifade etti.
Veri sızıntısı iddiaları savunmalara yansıdı
KOBİL Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun da duruşmada “İstanbul Senin” uygulamasına ilişkin iddialar hakkında savunma yaptı. Koyun, şirketinin 1990 yılında kurulduğunu ve İBB ile ilk temasının 1994’te AKBİL projesi kapsamında gerçekleştiğini söyledi.
İddianamede uygulama üzerinden kişisel verilerin ele geçirildiği ve yurt dışına aktarıldığı iddiası bulunurken Koyun, söz konusu sistem üzerinden iddia edildiği biçimde veri sızdırılmasının mümkün olmadığını savundu.
Koyun’un savunmasının ardından Özgüner’in savunmasına geçildi. Gün içinde Beylikdüzü dönemine ilişkin iddialar kapsamında farklı sanıkların da beyanları alındı.
Savcı Muzaffer Beyaz için yeniden tutuklama istedi
Duruşma savcısı, tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz hakkında daha önce yaptığı tutuklama talebinin mahkeme tarafından oy çokluğuyla reddedilmesinin ardından karara itiraz etti.
Savcı; isnat edilen suçun niteliği, öngörülen ceza miktarı, soruşturma aşamasındaki beyanlar arasında bulunduğunu belirttiği çelişkiler ve dosyadaki delilleri gerekçe göstererek Beyaz’ın tutuklanmasını yeniden talep etti.
İtirazın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulduğu belirtildi.
Savunmaların eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor
İBB davasında Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Necati Özkan, Murat Ongun ve Mehmet Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanık yargılanıyor.
Mahkeme başkanı, avukatların talebi üzerine yaptığı açıklamada her gün yaklaşık 20 sanığın savunmasının alınmaya çalışılacağını bildirdi. İkinci celsenin savunmalara ilişkin bu bölümünün 2026 Eylül ayının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.
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İBB davasında soru sorma usulü değişti
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasının ikinci celsesinin üçüncü duruşma gününde sanık savunmaları ve çapraz sorgular devam etti. Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanıkların savunma yapan kişilere doğrudan soru yöneltmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...
Duruşmada İBB eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Naim Özgüner’in savunmasının ardından soru aşamasına geçildi. Ekrem İmamoğlu da Özgüner’e, kendisine ait olduğu belirtilen telefon ve dosyada yer alan suç örgütü iddiaları hakkında sorular yöneltti.
İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında soruların kapsamına ilişkin görüş ayrılığı yaşandı. Avukatların da tartışmaya dahil olmasının ardından mahkeme başkanı, CMK 201 kapsamında bundan sonra sanıkların doğrudan soru sormayacağını bildirdi.
Mahkeme başkanı, sanıkların sorularını heyete ileteceğini ve uygun görülen soruların savunma yapan kişiye mahkeme aracılığıyla yöneltileceğini belirtti. Açıklamanın ardından duruşmaya ara verildi.
Özgüner önceki ifadelerini tekrar etti
Tutuksuz yargılanan ve soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Erol Naim Özgüner, savunmasında iddianamedeki suçlamalara yanıt verdi.
Özgüner, 29 Nisan, 14 Mayıs, 10 Temmuz ve 30 Ekim 2025 tarihlerinde savcılıkta verdiği ifadelerin içeriklerinin doğru olduğunu mahkeme başkanının soruları üzerine söyledi. Önceki ifadelerini aynen tekrar ettiğini belirten Özgüner, beraatini talep etti.
Özgüner ayrıca iddianamede “İBB Hanem” ve “İstanbul Senin” uygulamaları üzerinden veri sızdırıldığı iddialarının bulunduğu bölüme ilişkin savunma yaptı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporunda kendisine ait herhangi bir veri tabanına erişim kaydı bulunmadığını savundu.
İmamoğlu’nun telefonu hakkında soru yöneltildi
Özgüner’in sorgusunda İmamoğlu, kendisine ait olduğu belirtilen telefonun neden Özgüner’in evinde tutulduğunu sordu. Özgüner, cihazı saklamadığını, muhafaza ettiğini söyledi.
Özgüner, gözaltı sürecinde kendisine teslim edildiğini belirttiği telefonu evine götürdüğünü ve daha sonra avukatına cihazın bulunduğu yeri tarif ettiğini anlattı. Telefonun 12 Mayıs 2025’te evinde yapılan aramada bulunduğunu belirtti.
İmamoğlu ayrıca Özgüner’e birlikte çalıştıkları dönemde suç örgütü bulunduğuna ilişkin bir şüphesi olup olmadığını sordu. Özgüner, kendisinin suç örgütü üyesi olmadığını, ancak örgütün varlığı veya yokluğu konusunda net bir değerlendirme yapamayacağını ifade etti.
Veri sızıntısı iddiaları savunmalara yansıdı
KOBİL Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun da duruşmada “İstanbul Senin” uygulamasına ilişkin iddialar hakkında savunma yaptı. Koyun, şirketinin 1990 yılında kurulduğunu ve İBB ile ilk temasının 1994’te AKBİL projesi kapsamında gerçekleştiğini söyledi.
İddianamede uygulama üzerinden kişisel verilerin ele geçirildiği ve yurt dışına aktarıldığı iddiası bulunurken Koyun, söz konusu sistem üzerinden iddia edildiği biçimde veri sızdırılmasının mümkün olmadığını savundu.
Koyun’un savunmasının ardından Özgüner’in savunmasına geçildi. Gün içinde Beylikdüzü dönemine ilişkin iddialar kapsamında farklı sanıkların da beyanları alındı.
Savcı Muzaffer Beyaz için yeniden tutuklama istedi
Duruşma savcısı, tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz hakkında daha önce yaptığı tutuklama talebinin mahkeme tarafından oy çokluğuyla reddedilmesinin ardından karara itiraz etti.
Savcı; isnat edilen suçun niteliği, öngörülen ceza miktarı, soruşturma aşamasındaki beyanlar arasında bulunduğunu belirttiği çelişkiler ve dosyadaki delilleri gerekçe göstererek Beyaz’ın tutuklanmasını yeniden talep etti.
İtirazın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulduğu belirtildi.
Savunmaların eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor
İBB davasında Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Necati Özkan, Murat Ongun ve Mehmet Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanık yargılanıyor.
Mahkeme başkanı, avukatların talebi üzerine yaptığı açıklamada her gün yaklaşık 20 sanığın savunmasının alınmaya çalışılacağını bildirdi. İkinci celsenin savunmalara ilişkin bu bölümünün 2026 Eylül ayının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.
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