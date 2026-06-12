HSK kararnamesinde kapsamlı değişim: 33 ilin başsavcısı değişti
HSK kararnamesinde kapsamlı değişim: 33 ilin başsavcısı değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi. Kararnameyle birlikte 33 ilin cumhuriyet başsavcısının görev yerinde değişiklik yapıldı. Atamaların yargı teşkilatındaki görev dağılımına etkileri önümüzdeki süreçte takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 23:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kararnameye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Böylece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yeni bir atama gerçekleştirildi.
Başsavcı vekilliklerinde de değişiklik yapıldı
HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Kararname kapsamında farklı yargı birimlerinde de çok sayıda görev değişikliği yapıldı.
Bakan Gürlek'ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Gürlek, kararname detaylarının HSK'nin resmî internet sitesinde yayımlanacağını belirterek hakim ve cumhuriyet savcılarına yeni görev yerlerinde başarı dileğinde bulundu.
Kararname detayları HSK tarafından yayımlanacak
HSK tarafından yayımlanan ana kararname, adli ve idari yargı teşkilatındaki görev dağılımını yeniden şekillendirdi.
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HSK kararnamesinde kapsamlı değişim: 33 ilin başsavcısı değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi. Kararnameyle birlikte 33 ilin cumhuriyet başsavcısının görev yerinde değişiklik yapıldı. Atamaların yargı teşkilatındaki görev dağılımına etkileri önümüzdeki süreçte takip edilecek.
Kararnameye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Böylece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yeni bir atama gerçekleştirildi.
Başsavcı vekilliklerinde de değişiklik yapıldı
HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Kararname kapsamında farklı yargı birimlerinde de çok sayıda görev değişikliği yapıldı.
Bakan Gürlek'ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Gürlek, kararname detaylarının HSK'nin resmî internet sitesinde yayımlanacağını belirterek hakim ve cumhuriyet savcılarına yeni görev yerlerinde başarı dileğinde bulundu.
Kararname detayları HSK tarafından yayımlanacak
HSK tarafından yayımlanan ana kararname, adli ve idari yargı teşkilatındaki görev dağılımını yeniden şekillendirdi.
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