Güran cinayetinde Bahtiyar’a verilen 17 yılın gerekçesi açıklandı
Narin Güran cinayeti kapsamında Nevzat Bahtiyar’a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, delillerin hukuka uygun olduğunu ve eylemin sabit görüldüğünü bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 18:10
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Diyarbakır’da 2024 yılında kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davada, yeniden yargılanan sanık Nevzat Bahtiyar’a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın “nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçunu işlediğinin sabit görüldüğünü ve toplanan delillerin hukuka uygun olduğunu belirtti. Kararın detaylarının, dosyanın ilerleyen süreçteki hukuki değerlendirmelerine yön vermesi bekleniyor.
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te meydana geldi. Kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül 2024’te dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla kapatılmış ve gizlenmiş halde bulundu. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.
Mahkemenin önceki kararında Salim, Yüksel ve Enes Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf mahkemesi bu kararları oy çokluğuyla onadı, dosya daha sonra Yargıtay incelemesine taşındı.
Yargıtay sürecinin ardından yeniden yapılan yargılamada Nevzat Bahtiyar, 16 Nisan 2026’da görülen duruşmada “nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.
Sanığın savunmaları ve deliller birlikte değerlendirildi
Gerekçeli kararda, sanığın yargılama sürecinde kısmen çelişkili savunmalar yaptığı ifade edildi. Bahtiyar’ın, olay günü Salim Güran tarafından çağrıldığını, evde Narin’in cansız bedeniyle karşılaştığını ve tehdit edildiğini öne sürdüğü savunmasına yer verildi. Sanığın, cansız bedeni battaniyeye sararak taşıdığı ve daha sonra dere yatağına götürdüğünü kabul ettiği belirtildi.
Mahkeme, dosyada yer alan PTS kayıtları, HTS analizleri, kamera görüntüleri ve kriminal inceleme raporlarını birlikte değerlendirerek sanığın olay yerinde olmadığı yönündeki beyanlarına itibar etmedi. Bu kapsamda sanığın, suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında faile destek olduğu ve sonrasında da yardımda bulunduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.
Delillerin hukuka uygun olduğu vurgulandı
Kararda, yargılama sürecinde toplanan tüm delillerin hukuka uygun yöntemlerle elde edildiği ve bilimsel raporlarla desteklendiği ifade edildi. Sanığın eyleminin sabit görüldüğü belirtilirken, verilen cezanın yerinde olduğu vurgulandı.
Mahkeme, Yargıtay ilamı doğrultusunda kurulan hükümle birlikte Bahtiyar’ın “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan cezalandırılmasına karar verdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
