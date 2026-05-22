Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş’ın, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Gelişme, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan dosyada yeni bir aşamaya işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 22:17
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 22:19
Edinilen bilgilere göre Umut Altaş hakkında Türkiye tarafından uluslararası düzeyde arama kararı bulunuyordu. ABD makamlarının gerçekleştirdiği gözaltı işleminin ardından iade sürecine ilişkin resmi prosedürlerin değerlendirileceği belirtildi.
Soruşturmada yeni süreç başladı
Gülistan Doku’nun 2020 yılında kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çeşitli deliller ve tanık ifadeleri incelenmişti. Dosyada adı geçen Umut Altaş hakkında daha önce kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.
Yetkili kurumların, gözaltı sonrası adli ve diplomatik sürece ilişkin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Türkiye ve ABD makamlarından konuya ilişkin yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.
Dosya kamuoyunda yakından takip ediliyor
Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin süreç, uzun süredir kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Ailenin ve hukuk temsilcilerinin soruşturmanın genişletilmesine yönelik talepleri daha önce çeşitli platformlarda gündeme taşınmıştı.
