Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün attığı mesaj ortaya çıktı
Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün patronuna gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Soruşturmada yeni detaylar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 19:41
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 19:44
Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Dosya kapsamında yürütülen incelemelerde, Doku’nun kaybolduğu gün çalıştığı kafenin patronuna gönderdiği kısa mesaj kamuoyuna yansıdı. Soruşturmadaki yeni gelişmelerin dosyanın seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Gülistan Doku’nun ölümünden sorumlu tutuldukları belirtilen ve aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.
Son mesaj detayı ortaya çıktı
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde sabah saat 08.13’te çalıştığı kafenin patronuna kısa mesaj gönderdiği belirtildi. Mesajın içeriğinde “Ben artık gelmeyeceğim” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.
Mesajın ardından Gülistan Doku’dan bir daha haber alınamadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında dijital kayıtlar ve iletişim verileri üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturmada yeni gelişmeler takip ediliyor
Kaybolduğu tarihten bu yana kamuoyunun gündeminde yer alan dosyada, yeni delil ve ifadelerin soruşturma sürecine dahil edildiği bildirildi. Yetkili makamların yürüttüğü incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
