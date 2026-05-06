Gazeteci Hakan Tosun davası 8 Temmuz’a ertelendi

Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında mahkeme, tutuklu iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 20:38
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 20:43
Gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un Esenyurt’ta dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin’in tutukluluk halinin devamına hükmederken davayı 8 Temmuz 2026 tarihine erteledi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
İddianamede, Hakan Tosun’un Esenyurt’ta sokak ortasında darbedildiği ve olay sonrası hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan delil dosyası ve kamera kayıtlarının da yargılama sürecinde değerlendirileceği belirtildi.
