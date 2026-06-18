Gayrettepe-Halkalı metrosunda yeni dönem yarın başlıyor
Gayrettepe-Halkalı metrosunda yeni dönem yarın başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Haziran 2026 tarihinde hizmete açılacak Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu. Açılışla birlikte 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı tamamen hizmete alınmış olacak.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 18:49
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 18:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi’nin toplam 69 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 16 istasyondan oluştuğunu belirtti. Projenin daha önce hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı bölümü ile Arnavutköy’e kadar uzanan kesimin ardından son etap olan Halkalı-Arnavutköy bölümünün de işletmeye alınacağını ifade etti.
Bakan Uraloğlu, tamamı yer altında bulunan hattın uzunluğu itibarıyla Türkiye’nin en uzun metro hatlarından biri olduğunu söyledi.
Beş yeni istasyon hizmete alınacak
22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesiminde toplam 5 yeni istasyon bulunuyor. Hatta İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları yer alıyor.
Yeni istasyonlarla birlikte Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerindeki raylı sistem erişiminin artırılması hedefleniyor.
Ulaşım süreleri yeniden şekillenecek
Hattın farklı metro ve banliyö sistemleriyle entegre çalışacağını belirten Uraloğlu, Kayaşehir İstasyonu’nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Olimpiyatköy İstasyonu’nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu, Halkalı İstasyonu’nda ise Marmaray ve diğer demiryolu hatlarıyla bağlantı sağlandığını kaydetti.
Açıklanan verilere göre Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakika, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakika ve Halkalı-Göktürk arası 43 dakika olacak.
İstanbul’daki raylı sistem ağı büyüyor
Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul’da hizmete alınan raylı sistem uzunluğunun 180 kilometreye ulaştığını bildirdi.
Bakanlık tarafından yapımı süren Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın tamamlanmasıyla bu uzunluğun yaklaşık 191 kilometreye çıkması planlanıyor.
Yerli sinyalizasyon ve sürücüsüz işletme altyapısı
Proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli sinyalizasyon sistemi kullanıldı. Hatta görev yapacak toplam 25 setten oluşan 100 metro aracının işletme hızı saatte 120 kilometre olarak açıklandı.
Bakan Uraloğlu, hattın tamamının tam otomatik sürücüsüz işletme sistemine uygun olarak tasarlandığını ve işletme sürecinin bu altyapı doğrultusunda yürütüleceğini belirtti.
2043 projeksiyonunda 935 milyon avroluk ekonomik katkı
Bakanlık verilerine göre hattın 2043 yılına kadar toplam 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlaması öngörülüyor. Karayolu kullanımındaki azalma, işletme maliyetleri ve zaman tasarrufunun etkisiyle toplam ekonomik kazancın 935 milyon avroya ulaşacağı hesaplanıyor.
Raylı sistem yatırımlarının İstanbul’daki ulaşım talebini karşılamada önemli rol üstlenmesi nedeniyle hattın performansına ilişkin veriler önümüzdeki dönemde de yakından takip edilecek.
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Gayrettepe-Halkalı metrosunda yeni dönem yarın başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Haziran 2026 tarihinde hizmete açılacak Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu. Açılışla birlikte 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı tamamen hizmete alınmış olacak.
Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi’nin toplam 69 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 16 istasyondan oluştuğunu belirtti. Projenin daha önce hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı bölümü ile Arnavutköy’e kadar uzanan kesimin ardından son etap olan Halkalı-Arnavutköy bölümünün de işletmeye alınacağını ifade etti.
Bakan Uraloğlu, tamamı yer altında bulunan hattın uzunluğu itibarıyla Türkiye’nin en uzun metro hatlarından biri olduğunu söyledi.
Beş yeni istasyon hizmete alınacak
22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesiminde toplam 5 yeni istasyon bulunuyor. Hatta İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları yer alıyor.
Yeni istasyonlarla birlikte Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerindeki raylı sistem erişiminin artırılması hedefleniyor.
Ulaşım süreleri yeniden şekillenecek
Hattın farklı metro ve banliyö sistemleriyle entegre çalışacağını belirten Uraloğlu, Kayaşehir İstasyonu’nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Olimpiyatköy İstasyonu’nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu, Halkalı İstasyonu’nda ise Marmaray ve diğer demiryolu hatlarıyla bağlantı sağlandığını kaydetti.
Açıklanan verilere göre Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakika, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakika ve Halkalı-Göktürk arası 43 dakika olacak.
İstanbul’daki raylı sistem ağı büyüyor
Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul’da hizmete alınan raylı sistem uzunluğunun 180 kilometreye ulaştığını bildirdi.
Bakanlık tarafından yapımı süren Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın tamamlanmasıyla bu uzunluğun yaklaşık 191 kilometreye çıkması planlanıyor.
Yerli sinyalizasyon ve sürücüsüz işletme altyapısı
Proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli sinyalizasyon sistemi kullanıldı. Hatta görev yapacak toplam 25 setten oluşan 100 metro aracının işletme hızı saatte 120 kilometre olarak açıklandı.
Bakan Uraloğlu, hattın tamamının tam otomatik sürücüsüz işletme sistemine uygun olarak tasarlandığını ve işletme sürecinin bu altyapı doğrultusunda yürütüleceğini belirtti.
2043 projeksiyonunda 935 milyon avroluk ekonomik katkı
Bakanlık verilerine göre hattın 2043 yılına kadar toplam 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlaması öngörülüyor. Karayolu kullanımındaki azalma, işletme maliyetleri ve zaman tasarrufunun etkisiyle toplam ekonomik kazancın 935 milyon avroya ulaşacağı hesaplanıyor.
Raylı sistem yatırımlarının İstanbul’daki ulaşım talebini karşılamada önemli rol üstlenmesi nedeniyle hattın performansına ilişkin veriler önümüzdeki dönemde de yakından takip edilecek.
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