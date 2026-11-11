Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:28
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 10:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.
Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.
Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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