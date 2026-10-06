AK Parti TBMM Grubu, sermaye piyasasındaki fon işlemlerine yönelik 10 maddelik kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığına sunulması planlanan geçici nitelikteki düzenlemenin 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarını kapsaması öngörülüyor. Teklifin Meclis’e sunulmasının ardından düzenlemenin ayrıntıları ve yasama takvimi takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 18:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemlerine ilişkin çalışma grubu oluşturdu.
Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubu, sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik düzenlemeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların ardından kanun teklifi hazırlandı.
455 bin 578 yatırımcıyı kapsayacak
İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklifin geçici nitelikte olması öngörülüyor. Düzenleme kapsamında 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.
Teklifin kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntıların TBMM’deki yasama sürecinde netleşmesi bekleniyor.
Teklif 10 maddeden oluşacak
AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifinin 10 maddeden oluşması planlanıyor. Teklif, sermaye piyasasında gündemde bulunan fon işlemlerine yönelik düzenlemeleri içerecek.
Kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından ilgili komisyondaki görüşme süreci başlayacak.
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Fon işlemlerinde yeni düzenleme Meclis’e geliyor
AK Parti TBMM Grubu, sermaye piyasasındaki fon işlemlerine yönelik 10 maddelik kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığına sunulması planlanan geçici nitelikteki düzenlemenin 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarını kapsaması öngörülüyor. Teklifin Meclis’e sunulmasının ardından düzenlemenin ayrıntıları ve yasama takvimi takip edilecek.
AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemlerine ilişkin çalışma grubu oluşturdu.
Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubu, sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik düzenlemeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların ardından kanun teklifi hazırlandı.
455 bin 578 yatırımcıyı kapsayacak
İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklifin geçici nitelikte olması öngörülüyor. Düzenleme kapsamında 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.
Teklifin kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntıların TBMM’deki yasama sürecinde netleşmesi bekleniyor.
Teklif 10 maddeden oluşacak
AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifinin 10 maddeden oluşması planlanıyor. Teklif, sermaye piyasasında gündemde bulunan fon işlemlerine yönelik düzenlemeleri içerecek.
Kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından ilgili komisyondaki görüşme süreci başlayacak.
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