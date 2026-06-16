FETÖ firarileri kıskaca alındı! Türkiye 119 ülkede düğmeye bastı
FETÖ firarileri kıskaca alındı! Türkiye 119 ülkede düğmeye bastı
119 ülkeye kaçan 3 bine yakın FETÖ firarisi için çember aralıyor. Örgüt elebaşlarının dosyalarının taze delillerle sil baştan güncellendiğini açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, 'Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:13
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 13:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışında firari durumda bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesi süreciyle ilgili önemli verileri paylaştı.
Bakan Gürlek, örgütün sözde üst düzey yöneticilerini kapsayan "beyin takımı"na yönelik iade dosyalarının, elde edilen yeni deliller ışığında revize edildiğini ve ilgili ülkelere yeniden gönderildiğini açıkladı.
119 ÜLKEYE 2 BİN 950 İADE TALEBİ
FETÖ ve PYD ile mücadele kapsamında uluslararası hukuk kanallarının aktif olarak kullanıldığını vurgulayan Bakan Gürlek, iade süreçlerine ilişkin şu verileri paylaştı;
Bugüne kadar FETÖ ve PYD üyesi 2 bin 765 kişi hakkında hazırlanan toplam 2 bin 950 iade talebi, Adalet Bakanlığı tarafından 119 ülkeye ulaştırılmıştır. Bu talepler, terör örgütü mensuplarının işledikleri suçların delilleriyle birlikte uluslararası hukuka uygun şekilde hazırlanmış dosyalardan oluşmaktadır.
EN FAZLA TALEP ALMANYA VE ABD'YE
İade taleplerinin coğrafi dağılımına bakıldığında, dosyaların büyük bir kısmının Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre, en çok iade talebi iletilen ilk üç ülke şöyle sıralandı; Almanya: 777 dosya, ABD: 728 dosya, Belçika: 142 dosya.
Adalet Bakanı Gürlek, tüm iade dosyalarının titizlikle yeniden ele alındığını, özellikle örgütün 'beyin takımı' olarak adlandırılan yönetici kadrosuna yönelik yeni deliller toplandığını belirtti.
Gürlek, FETÖ'cü hainlerin iadesi için mücadelenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.
GÜRLEK'TEN "FETÖ İLE MÜCADELE" PAYLAŞIMI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin takibinin titiz şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin bekasını hedef alan "FETÖ ihanet şebekesi" ile mücadelenin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.
FETÖ'cülerden hukuk önünde hesap sorulacağının altını çizen Gürlek, "Bakanlığımızın ilgili birimleri, yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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FETÖ firarileri kıskaca alındı! Türkiye 119 ülkede düğmeye bastı
119 ülkeye kaçan 3 bine yakın FETÖ firarisi için çember aralıyor. Örgüt elebaşlarının dosyalarının taze delillerle sil baştan güncellendiğini açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, 'Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir.' dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışında firari durumda bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesi süreciyle ilgili önemli verileri paylaştı.
Bakan Gürlek, örgütün sözde üst düzey yöneticilerini kapsayan "beyin takımı"na yönelik iade dosyalarının, elde edilen yeni deliller ışığında revize edildiğini ve ilgili ülkelere yeniden gönderildiğini açıkladı.
119 ÜLKEYE 2 BİN 950 İADE TALEBİ
FETÖ ve PYD ile mücadele kapsamında uluslararası hukuk kanallarının aktif olarak kullanıldığını vurgulayan Bakan Gürlek, iade süreçlerine ilişkin şu verileri paylaştı;
Bugüne kadar FETÖ ve PYD üyesi 2 bin 765 kişi hakkında hazırlanan toplam 2 bin 950 iade talebi, Adalet Bakanlığı tarafından 119 ülkeye ulaştırılmıştır. Bu talepler, terör örgütü mensuplarının işledikleri suçların delilleriyle birlikte uluslararası hukuka uygun şekilde hazırlanmış dosyalardan oluşmaktadır.
EN FAZLA TALEP ALMANYA VE ABD'YE
İade taleplerinin coğrafi dağılımına bakıldığında, dosyaların büyük bir kısmının Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre, en çok iade talebi iletilen ilk üç ülke şöyle sıralandı; Almanya: 777 dosya, ABD: 728 dosya, Belçika: 142 dosya.
Adalet Bakanı Gürlek, tüm iade dosyalarının titizlikle yeniden ele alındığını, özellikle örgütün 'beyin takımı' olarak adlandırılan yönetici kadrosuna yönelik yeni deliller toplandığını belirtti.
Gürlek, FETÖ'cü hainlerin iadesi için mücadelenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.
GÜRLEK'TEN "FETÖ İLE MÜCADELE" PAYLAŞIMI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin takibinin titiz şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin bekasını hedef alan "FETÖ ihanet şebekesi" ile mücadelenin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.
FETÖ'cülerden hukuk önünde hesap sorulacağının altını çizen Gürlek, "Bakanlığımızın ilgili birimleri, yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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