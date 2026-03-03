Fatma Nur Çelik cinayetinde lise öğrencisi tutuklandı
Fatma Nur Çelik cinayetinde lise öğrencisi tutuklandı. Çekmeköy’de öğretmeni bıçaklayarak öldüren 11. sınıf öğrencisi F.S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; yaralanan bir öğretmen taburcu edilirken bir öğrencinin tedavisi sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 22:44
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 22:46
Haber Merkezi
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, 11. sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldürdü. Aynı olayda bir öğretmen ile bir öğrenci de yaralandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi ve tutuklandı. Olayla ilgili adli sürecin nasıl ilerleyeceği izleniyor.
Şüpheli adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan F.S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı’na çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
Mahkeme, F.S.B.’nin “görevi başındaki memuru kasten öldürmek” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli cezaevine gönderildi.
Yaralı öğretmen taburcu edildi
Olay sırasında bıçaklanan öğretmen Z.A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaralanan öğrenci S.K.’nin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
