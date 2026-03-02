Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı. İrtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özcan ve yardımcısı hakkında mahkeme karar verdi. İki isme tutuklama kararı çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 23:08
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 23:13
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde toplam 13 kişi hakkında işlem yapılırken, karar Bolu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verildi.
Savcılık tarafından yürütülen operasyon kapsamında jandarma ekiplerince adliyeye sevk edilen Özcan, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Aynı dosya kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve bazı belediye yetkilileri hakkında da işlem yapıldı.
Mahkeme kararları açıklandı
Bolu Sulh Ceza Mahkemesi, Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can hakkında tutuklama kararı verdi. CHP milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kararı duyurdu.
Tanal paylaşımında, Özcan ve Can hakkında tutuklama kararı verildiğini, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise 4 ay süreyle ev hapsi kararı uygulandı.
