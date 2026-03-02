Türkiye Sırbistan karşısında turu aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ikinci tura yükselmeyi garantiledi.

Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 23:14
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 23:16
Türkiye, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan’ı 94-86 mağlup ederek ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada alınan sonuç, grubun kalan maçları öncesinde puan tablosunu doğrudan etkiledi.

Karşılaşma İstanbul’da oynandı

Mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, kendi sahasında taraftar desteğiyle parkeden 94-86’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın ilk bölümünden itibaren iki ekip de hücum temposunu yüksek tuttu. Türkiye, ikinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçirerek farkı korudu ve karşılaşmayı 8 sayılık üstünlükle tamamladı.

İkinci turu garantiledi

Bu sonuçla A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ikinci tura yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Kalan karşılaşmalar, ikinci tur öncesinde grup sıralamasını belirleyecek.

