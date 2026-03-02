Türkiye Sırbistan karşısında turu aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ikinci tura yükselmeyi garantiledi.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 23:14
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 23:16
Türkiye, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan’ı 94-86 mağlup ederek ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada alınan sonuç, grubun kalan maçları öncesinde puan tablosunu doğrudan etkiledi.
Karşılaşma İstanbul’da oynandı
Mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, kendi sahasında taraftar desteğiyle parkeden 94-86’lık galibiyetle ayrıldı.
Maçın ilk bölümünden itibaren iki ekip de hücum temposunu yüksek tuttu. Türkiye, ikinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçirerek farkı korudu ve karşılaşmayı 8 sayılık üstünlükle tamamladı.
İkinci turu garantiledi
Bu sonuçla A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ikinci tura yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Kalan karşılaşmalar, ikinci tur öncesinde grup sıralamasını belirleyecek.
Türkiye Sırbistan karşısında turu aldı
Türkiye Sırbistan karşısında turu aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ikinci tura yükselmeyi garantiledi.
Türkiye, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan’ı 94-86 mağlup ederek ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada alınan sonuç, grubun kalan maçları öncesinde puan tablosunu doğrudan etkiledi.
Karşılaşma İstanbul’da oynandı
Mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, kendi sahasında taraftar desteğiyle parkeden 94-86’lık galibiyetle ayrıldı.
Maçın ilk bölümünden itibaren iki ekip de hücum temposunu yüksek tuttu. Türkiye, ikinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçirerek farkı korudu ve karşılaşmayı 8 sayılık üstünlükle tamamladı.
İkinci turu garantiledi
Bu sonuçla A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ikinci tura yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Kalan karşılaşmalar, ikinci tur öncesinde grup sıralamasını belirleyecek.
