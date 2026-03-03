Erdoğan ile Şerif telefonda hangi başlıkları ele aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şerif telefon görüşmesi Türkiye Pakistan ilişkileri, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde gerçekleşti. Görüşmede hangi mesajlar verildi?
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 20:41
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 20:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Temasın, son dönemde artan güvenlik ve diplomasi başlıkları açısından önem taşıdığı bildirildi.
Terör saldırıları ve dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da meydana gelen terör saldırılarını kınadığını ifade etti. Türkiye’nin terörle mücadelede Pakistan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki dayanışmanın süreceğini kaydetti. Görüşmede güvenlik iş birliği başlıklarının da değerlendirildiği aktarıldı.
Afganistan hattında ateşkes vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile Afganistan arasında Ankara’nın girişimleriyle sağlanan ateşkesin yeniden tesisi için katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin, bölgesel istikrarın korunmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceği ifade edildi.
İran merkezli gelişmeler ve diplomasi çağrısı
Görüşmede, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreç de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının fayda sağlayacağını belirterek, Türkiye’nin bu yönde destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Liderlerin bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik temasların önemine dikkat çektiği bildirildi.
