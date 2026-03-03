Trump İran açıklaması: "Çok büyük acı çekecekler"

ABD Başkanı Donald Trump İran açıklamasıyla askeri operasyonların sürebileceğini duyurdu. Kongre onayına ihtiyaç olmadığını savunan Trump, dikkat çeken mesajlar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 20:50
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 20:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonlar ve savaş yetkisi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kongre’den savaş yetkisi talep etmeyi düşünmediğini belirten Trump, yürütme yetkisi kapsamında hareket ettiğini ifade etti. Operasyonların haftalarca sürebileceğini dile getiren Trump, askeri kapasiteye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Açıklamalar, Washington’da yetki tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Kongre onayı tartışması
Trump, İran’a yönelik askeri adımlar için Kongre onayına ihtiyaç duymadığını savundu. Kongre’de bazı üyelerin itiraz ettiğini belirten Trump, kararın başkanlık yetkileri çerçevesinde alındığını ifade etti.
İran’a karşı yürütülen operasyonların askeri hedeflere odaklandığını belirten Trump, füze kapasitesinin büyük bölümünün hedef alındığını söyledi. En kötü senaryoya ilişkin soruya ise askeri kapasitenin tamamen ortadan kaldırılmasının olasılıklar arasında bulunduğunu kaydetti.
Saldırılar sürebilir mesajı
Trump, operasyonların haftalarca sürebileceğini belirterek üçüncü dalga saldırı ihtimaline işaret etti. ABD’nin mühimmat kapasitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Trump, “kelimenin tam anlamıyla sınırsız stoğumuz var” ifadesini kullandı.
İran’ın bölgesel faaliyetlerine atıfta bulunan Trump, geçmiş dönemde yaşanan saldırılarda ABD askerlerinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyledi. Kasım Süleymani’ye yönelik operasyonu hatırlatan Trump, o dönemde alınan kararın güvenlik gerekçelerine dayandığını ifade etti.
NATO ülkelerine yönelik mesajlar
Trump, NATO üyesi ülkelerin İran sürecindeki tutumlarına da değindi. Almanya’nın destek verdiğini belirten Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in enerji ve göç politikalarına ilişkin olumlu değerlendirmede bulundu.
İspanya’nın savunma harcamaları konusunda hedeflenen yüzde 5 seviyesine ulaşmadığını belirten Trump, ticari ilişkilerin gözden geçirilebileceğini söyledi. İngiltere’ye ilişkin de memnuniyetsizlik ifade eden Trump, bazı askeri süreçlerde gecikme yaşandığını dile getirdi.
Petrol fiyatları değerlendirmesi
Trump, petrol ve benzin fiyatlarında kısa süreli artış yaşanabileceğini, ancak daha sonra fiyatların düşeceğini savundu. Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji piyasalarına etkisinin izleneceğini belirten Trump, ABD ordusunun yeniden yapılandırıldığını ve yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade etti.
Trump İran açıklaması: "Çok büyük acı çekecekler"
