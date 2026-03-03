Bahçeli’den İran açıklaması ve küresel savaş uyarısı
Bahçeli’den İran açıklaması ve küresel savaş uyarısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İran açıklaması ve küresel savaş uyarısı gündem oldu. MHP lideri, suikastları kınadı ve bölgesel gerilimin küresel sonuçlarına dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 21:16
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 21:24
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İran’a yönelik suikastları kınadıklarını belirterek bölgesel çatışmaların küresel savaşa dönüşme riskine dikkat çekti. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamalar, Orta Doğu’daki gerilimin seyrine ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde geldi.
Terörsüz Türkiye hedefi vurgusu
Bahçeli, terörle mücadeledeki kararlılığı “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde değerlendirdi. Bu hedefin kalıcı barış ve huzurun teminatı olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin yeni yüzyıla güçlü bir iradeyle ilerlediğini söyledi. “Terörsüz Türkiye”nin bin yıllık kardeşliğin hayat pınarı olduğunu belirtti.
ABD İsrail İran gerilimine dikkat çekti
Orta Doğu’da İsrail, ABD ve İran arasında devam eden karşılıklı saldırılara değinen Bahçeli, çatışmaların büyümesi halinde küresel sonuçlar doğabileceğini ifade etti. ABD ve İsrail ile İran arasındaki hava saldırılarının durmaması durumunda muhtemel bir kara harekâtının 3. Dünya Savaşı riskini tetikleyebileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler’i uluslararası hukuk çerçevesinde devreye girmeye çağırdı.
İran’a yönelik suikastlara kınama
Bahçeli, İran’ın üst düzey devlet görevlilerine yönelik gerçekleştirilen suikastları kınadıklarını belirtti. Türkiye’nin dost ve komşu ülke İran halkının yanında olduğunu ifade eden Bahçeli, istihbarat operasyonlarıyla düzenlenen suikastların hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdi.
2053 ve Türkiye Yüzyılı mesajı
Cumhur İttifakı’nın hedeflerine değinen Bahçeli, 2053 vizyonuna odaklandıklarını açıkladı. İstanbul’un fethinin 600’üncü yıl dönümüne işaret eden Bahçeli, Türkiye’nin süper güç hedefini sürdüreceğini belirtti. Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın zirve yüzyıl olacağını söyledi.
Teşkilat çalışmalarına ilişkin veriler
MHP’nin saha faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bahçeli, “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdin Derdimizdir” programları kapsamında 81 il ve 963 ilçede toplam 168 bin 91 program düzenlendiğini açıkladı. Teşkilat yapısının güçlü olduğunu ifade eden Bahçeli, parti mensuplarına teşekkür etti.
Bahçeli’den İran açıklaması ve küresel savaş uyarısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İran açıklaması ve küresel savaş uyarısı gündem oldu. MHP lideri, suikastları kınadı ve bölgesel gerilimin küresel sonuçlarına dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İran’a yönelik suikastları kınadıklarını belirterek bölgesel çatışmaların küresel savaşa dönüşme riskine dikkat çekti. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamalar, Orta Doğu’daki gerilimin seyrine ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde geldi.
Terörsüz Türkiye hedefi vurgusu
Bahçeli, terörle mücadeledeki kararlılığı “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde değerlendirdi. Bu hedefin kalıcı barış ve huzurun teminatı olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin yeni yüzyıla güçlü bir iradeyle ilerlediğini söyledi. “Terörsüz Türkiye”nin bin yıllık kardeşliğin hayat pınarı olduğunu belirtti.
ABD İsrail İran gerilimine dikkat çekti
Orta Doğu’da İsrail, ABD ve İran arasında devam eden karşılıklı saldırılara değinen Bahçeli, çatışmaların büyümesi halinde küresel sonuçlar doğabileceğini ifade etti. ABD ve İsrail ile İran arasındaki hava saldırılarının durmaması durumunda muhtemel bir kara harekâtının 3. Dünya Savaşı riskini tetikleyebileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler’i uluslararası hukuk çerçevesinde devreye girmeye çağırdı.
İran’a yönelik suikastlara kınama
Bahçeli, İran’ın üst düzey devlet görevlilerine yönelik gerçekleştirilen suikastları kınadıklarını belirtti. Türkiye’nin dost ve komşu ülke İran halkının yanında olduğunu ifade eden Bahçeli, istihbarat operasyonlarıyla düzenlenen suikastların hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdi.
2053 ve Türkiye Yüzyılı mesajı
Cumhur İttifakı’nın hedeflerine değinen Bahçeli, 2053 vizyonuna odaklandıklarını açıkladı. İstanbul’un fethinin 600’üncü yıl dönümüne işaret eden Bahçeli, Türkiye’nin süper güç hedefini sürdüreceğini belirtti. Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın zirve yüzyıl olacağını söyledi.
Teşkilat çalışmalarına ilişkin veriler
MHP’nin saha faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bahçeli, “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdin Derdimizdir” programları kapsamında 81 il ve 963 ilçede toplam 168 bin 91 program düzenlendiğini açıkladı. Teşkilat yapısının güçlü olduğunu ifade eden Bahçeli, parti mensuplarına teşekkür etti.
