Eylemleri tek tek deşifre edildi! Suç örgütüne elebaşı dahil 15 tutuklama
Eylemleri tek tek deşifre edildi! Suç örgütüne elebaşı dahil 15 tutuklama
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. Silahlı yapının 16 ayrı eyleminin deşifre edildiği operasyonda, aralarında örgüt elebaşı A.E.'nin de bulunduğu zanlılarla birlikte çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 09:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde çıkar amaçlı suç örgütlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.
Bu eylemlere karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen A.E'nin de bulunduğu 40 zanlı yakalandı.
Operasyonda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 sentetik ecza, 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 40 şüpheliden, aralarında A.E'nin de olduğu 15'i tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Şüphelilerden 1'i de suç dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
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Eylemleri tek tek deşifre edildi! Suç örgütüne elebaşı dahil 15 tutuklama
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. Silahlı yapının 16 ayrı eyleminin deşifre edildiği operasyonda, aralarında örgüt elebaşı A.E.'nin de bulunduğu zanlılarla birlikte çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde çıkar amaçlı suç örgütlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.
Bu eylemlere karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen A.E'nin de bulunduğu 40 zanlı yakalandı.
Operasyonda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 sentetik ecza, 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 40 şüpheliden, aralarında A.E'nin de olduğu 15'i tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Şüphelilerden 1'i de suç dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
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