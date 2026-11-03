Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun'a tutuklama talebi
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun'a tutuklama talebi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 08:09
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 08:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.
Şüpheli Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun'a tutuklama talebi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.
Şüpheli Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çok Okunanlar