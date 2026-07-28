Erdoğan: Terörü Kalıcı Olarak Gündemden Çıkaracağız
Erdoğan: Terörü Kalıcı Olarak Gündemden Çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile görüşme sonrası ''Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.'' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 21:56
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 21:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Beştepe'de ağırladı.
İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Zeydi çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza attı.
‘’TERÖRSÜZ BÖLGE VİZYONUMUZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ''
Daha sonra düzenlenen basın toplantısında Erdoğan ''Türkiye olarak Irak'a her alanda desteğe hazırız. Irak ile stratejik adımlar attık. Kalkınma Yolu projesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.'' dedi.
Irak ile geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini daha da ileriye taşımak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir. Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.'' dedi.
Cumhurbaşkanı ayrıca Irak'ın ''Günde 1 milyon varil petrol verebiliriz.'' dediğini aktardı.
Erdoğan, Irak ile yakın diyalog içinde olduklarını belirterek ''Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.'' dedi.
Irak Başbakanı Zeydi ise ''Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir.'' dedi.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Erdoğan: Terörü Kalıcı Olarak Gündemden Çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile görüşme sonrası ''Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Beştepe'de ağırladı.
İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Zeydi çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza attı.
‘’TERÖRSÜZ BÖLGE VİZYONUMUZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ''
Daha sonra düzenlenen basın toplantısında Erdoğan ''Türkiye olarak Irak'a her alanda desteğe hazırız. Irak ile stratejik adımlar attık. Kalkınma Yolu projesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.'' dedi.
Irak ile geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini daha da ileriye taşımak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir. Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.'' dedi.
Cumhurbaşkanı ayrıca Irak'ın ''Günde 1 milyon varil petrol verebiliriz.'' dediğini aktardı.
Erdoğan, Irak ile yakın diyalog içinde olduklarını belirterek ''Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.'' dedi.
Irak Başbakanı Zeydi ise ''Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir.'' dedi.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.
Çok Okunanlar