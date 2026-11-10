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Emine Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:38
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 10:39
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Emine Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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