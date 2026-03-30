Düzce'de çıkan yangında ahşap ev küle döndü
Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Koçyazı Mahallesi 2291 Sokak'ta H.M'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev tamamen yandı.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
