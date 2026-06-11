Dünya Kupası’nı kaçıran Omar Artan’a yeni görev

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapması planlanırken Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş vizesi alamadığı için turnuvada yer alamayan Somalili hakem Omar Artan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. UEFA ve CAF arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Artan, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasında oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa müsabakasını yönetecek. Kararın ardından gözler, genç hakemin uluslararası kariyerindeki yeni adımlara çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 18:09
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 18:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, atamaya ilişkin değerlendirmesinde Omar Artan'ın genç yaşına rağmen üst düzey deneyime sahip olduğunu belirtti.
Čeferin, Artan'ın Afrika futbolunun en üst seviyelerinde kendisini kanıtladığını ifade ederek, futbolun insanları bir araya getiren bir güç olduğunu vurguladı. UEFA'nın bu görevle hakemin yeteneklerine duyduğu saygıyı göstermek istediğini kaydeden Čeferin, sürece destek veren CAF Başkanı Patrice Motsepe'ye teşekkür etti.
CAF Başkanı Motsepe'den destek mesajı
CAF Başkanı Dr. Patrice Motsepe de Omar Artan'ın yalnızca Somali'yi değil, tüm Afrika kıtasını gururlandırdığını söyledi.
Motsepe, hakemin aldığı yılın hakemi ödülü ve Dünya Kupası adaylığının uluslararası alandaki saygınlığını ortaya koyduğunu belirtti. UEFA Süper Kupa görevlendirmesinin Afrika hakemliği açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Motsepe, futbolun farklı kıtaları birleştiren yönüne dikkat çekti.
FIFA kokartını 2018'den beri taşıyor
Kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Omar Artan, 2018 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor. Hakem, son olarak 2025/26 CAF Şampiyonlar Ligi finalinin rövanş karşılaşmasında görev aldı.
Bu performansının ardından Artan, "2025 CAF Yılın Erkek Hakemi Ödülü"ne layık görüldü. Uluslararası organizasyonlarda üstlendiği görevlerle öne çıkan hakem, Afrika futbolunun yükselen isimleri arasında gösteriliyor.
Dünya Kupası görevi son anda gerçekleşmedi
Omar Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası için FIFA'nın açıkladığı resmi hakem listesinde yer alıyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş vizesi alamaması nedeniyle turnuvada görev yapma fırsatını kullanamadı.
UEFA Süper Kupa atamasıyla birlikte Artan, kariyerindeki en prestijli organizasyonlardan birinde görev alacak. Karşılaşma, Avrupa ve Afrika futbol kurumları arasındaki iş birliğinin öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
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Dünya Kupası’nı kaçıran Omar Artan’a yeni görev
2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapması planlanırken Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş vizesi alamadığı için turnuvada yer alamayan Somalili hakem Omar Artan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. UEFA ve CAF arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Artan, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasında oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa müsabakasını yönetecek. Kararın ardından gözler, genç hakemin uluslararası kariyerindeki yeni adımlara çevrildi.
UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, atamaya ilişkin değerlendirmesinde Omar Artan'ın genç yaşına rağmen üst düzey deneyime sahip olduğunu belirtti.
Čeferin, Artan'ın Afrika futbolunun en üst seviyelerinde kendisini kanıtladığını ifade ederek, futbolun insanları bir araya getiren bir güç olduğunu vurguladı. UEFA'nın bu görevle hakemin yeteneklerine duyduğu saygıyı göstermek istediğini kaydeden Čeferin, sürece destek veren CAF Başkanı Patrice Motsepe'ye teşekkür etti.
CAF Başkanı Motsepe'den destek mesajı
CAF Başkanı Dr. Patrice Motsepe de Omar Artan'ın yalnızca Somali'yi değil, tüm Afrika kıtasını gururlandırdığını söyledi.
Motsepe, hakemin aldığı yılın hakemi ödülü ve Dünya Kupası adaylığının uluslararası alandaki saygınlığını ortaya koyduğunu belirtti. UEFA Süper Kupa görevlendirmesinin Afrika hakemliği açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Motsepe, futbolun farklı kıtaları birleştiren yönüne dikkat çekti.
FIFA kokartını 2018'den beri taşıyor
Kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Omar Artan, 2018 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor. Hakem, son olarak 2025/26 CAF Şampiyonlar Ligi finalinin rövanş karşılaşmasında görev aldı.
Bu performansının ardından Artan, "2025 CAF Yılın Erkek Hakemi Ödülü"ne layık görüldü. Uluslararası organizasyonlarda üstlendiği görevlerle öne çıkan hakem, Afrika futbolunun yükselen isimleri arasında gösteriliyor.
Dünya Kupası görevi son anda gerçekleşmedi
Omar Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası için FIFA'nın açıkladığı resmi hakem listesinde yer alıyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş vizesi alamaması nedeniyle turnuvada görev yapma fırsatını kullanamadı.
UEFA Süper Kupa atamasıyla birlikte Artan, kariyerindeki en prestijli organizasyonlardan birinde görev alacak. Karşılaşma, Avrupa ve Afrika futbol kurumları arasındaki iş birliğinin öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
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