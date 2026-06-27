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Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Başarır, Tanal ve çok sayıda milletvekili var

TBMM Başkanlığına 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Haber Giriş Tarihi: 27.06.2026 14:45
Haber Güncellenme Tarihi: 27.06.2026 14:45
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Başarır, Tanal ve çok sayıda milletvekili var

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.

CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor.

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