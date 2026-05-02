Diyarbakır'da CHP ve Yeniden Refah'tan AK Parti'ye katılım
Diyarbakır’da CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden yaklaşık 100 kişi, düzenlenen törenle AK Parti saflarına katıldı.
Haber Giriş Tarihi: 02.05.2026 16:26
Haber Güncellenme Tarihi: 02.05.2026 16:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) ayrılan yaklaşık 100 kişi AK Parti’ye geçti.
Programa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepoğlu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ile AK Parti İl Başkanı Ömer İler katıldı. Etkinlikte, istifa ederek AK Parti’ye katılan yeni üyelere rozetleri milletvekilleri ve parti yönetimi tarafından takıldı.
Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.
