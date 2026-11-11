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Diyanet duyurdu: Umre kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 ramazan ve şevval umre turları için kayıtların başladığını duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:53
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 11:54
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Diyanet duyurdu: Umre kayıtları başladı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, umre organizasyonu kapsamında düzenlenecek ramazan ve şevval ayı umre turları için kayıtlar başladı.

Turlara il/ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden kayıt yaptırılabilecek.

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