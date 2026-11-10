Devlet erkanı 10 Kasım için Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti. Saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulurken Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne Türkiye’nin geleceğine ilişkin mesajını yazdı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:10
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 12:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Ankara’da düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkanı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir’de bir araya geldi.
Tören, saat 08.45’te devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi parti genel başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve diğer devlet yetkilileri eşlik etti.
Erdoğan’dan Atatürk’ün mozolesine çelenk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden hazırlanan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Ardından Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Saygı duruşu sırasında Türk bayrağı yarıya indirildi. Törenin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.
Anıtkabir Özel Defteri’ne anlamlı mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Harbi’ni yöneten Gazi Meclis’in üyelerini, şehitleri ve gazileri andı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88'inci seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz.
Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”
Devlet erkanı Anıtkabir’de bir araya geldi
10 Kasım törenine hükümet üyelerinin yanı sıra TBMM Başkanı, siyasi parti temsilcileri, yüksek yargı mensupları ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de katıldı. Anıtkabir’deki program, Atatürk’ün aziz hatırasına duyulan saygının ifade edildiği törenle gerçekleştirildi.
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Devlet erkanı 10 Kasım için Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti. Saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulurken Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne Türkiye’nin geleceğine ilişkin mesajını yazdı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Ankara’da düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkanı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir’de bir araya geldi.
Tören, saat 08.45’te devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi parti genel başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve diğer devlet yetkilileri eşlik etti.
Erdoğan’dan Atatürk’ün mozolesine çelenk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden hazırlanan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Ardından Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Saygı duruşu sırasında Türk bayrağı yarıya indirildi. Törenin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.
Anıtkabir Özel Defteri’ne anlamlı mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Harbi’ni yöneten Gazi Meclis’in üyelerini, şehitleri ve gazileri andı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88'inci seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz.
Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”
Devlet erkanı Anıtkabir’de bir araya geldi
10 Kasım törenine hükümet üyelerinin yanı sıra TBMM Başkanı, siyasi parti temsilcileri, yüksek yargı mensupları ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de katıldı. Anıtkabir’deki program, Atatürk’ün aziz hatırasına duyulan saygının ifade edildiği törenle gerçekleştirildi.
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