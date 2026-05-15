Denizli'de belediyeye ''rüşvet ve ihale'' operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 13 gözaltı
Denizli'de belediyeye ''rüşvet ve ihale'' operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 13 gözaltı
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 10:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Denizli'de belediyeye ''rüşvet ve ihale'' operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 13 gözaltı
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
Çok Okunanlar