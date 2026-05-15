Denizli'de belediyeye ''rüşvet ve ihale'' operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 13 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 10:47
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

