DEM Parti ''Kent Uzlaşısı''nı bitirdi! İBB el değiştirebilir
DEM Parti ''Kent Uzlaşısı''nı bitirdi! İBB el değiştirebilir
31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile 'Kent Uzlaşısı' çerçevesinde iş birliğine giden DEM Parti, İstanbul ile Mersin'de büyükşehir belediye meclislerinde dengeleri etkileyecek kritik bir karar aldı. DEM Parti, 'Kent Uzlaşısı'yla meclise giren üyelerin parti çatısı altına döneceğini açıkladı. Kararın, İBB ve Mersin başta olmak üzere belediye meclislerindeki sandalye dağılımını değiştirmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:17
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 09:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP ve DEM Parti, 2024'te yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ve Mersin başta olmak üzere bazı ilçelerde işbirliğine gitmişti. DEM Parti, CHP'ye belediye, kendisineyse belediye meclis üyeliği kazandıran bu işbirliğini 'kent uzlaşısı' diye adlandırmıştı. DEM Parti'den dün yapılan yazılı açıklamada, "Kent uzlaşısı ile seçilen meclis üyelerimiz görevlerini partimiz çatısı altında sürdürecek" denildi.
DEM'E KATILMA TALEBİ
Açıklamada, "Aradan geçen 2.5 yıllık süreçte yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda belediyeye kayyım atandı, belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı ve belediyeler bu müdahaleler sonucunda el değiştirdi. Bunun yanı sıra partiler arası geçişler ve istifalar yaşandı. Yaşanan tüm bu gelişmeleri, kent uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL VE MERSİN MESAJI
DEM Parti, belediye meclislerindeki çalışmalarını kentlerin ihtiyaçları, yerel demokrasi ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada, meclis üyelerinin kentlerin ortak sorunlarına DEM çatısı altında çözüm üretmeye devam edeceği belirtilerek, kent uzlaşısı kapsamında kurulan ilişkiler ve karşılıklı sorumluluklar gözetilerek İstanbul ve Mersin halkına karşı sorumlulukların yerine getirilmeyi sürdüreceği kaydedildi.
'ELİMİZİ AÇTIK BEKLİYORUZ'
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Milletimizin CHP'ye vermiş olduğu belediyeleri Cumhur İttifakı'na kaptırmamak için her türlü ittifaka elimiz açık bekliyoruz" dedi. Kararın, İBB ve Mersin başta olmak üzere belediye meclislerindeki sandalye dengelerini değiştirmesi bekleniyor. İBB'de AK Parti'nin 130, CHP'nin 93, Yeni Parti'nin 84, MHP'nin 6, BBP'nin 2, Bağımsız ise 4 meclis üyesi bulunuyor.
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DEM Parti ''Kent Uzlaşısı''nı bitirdi! İBB el değiştirebilir
31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile 'Kent Uzlaşısı' çerçevesinde iş birliğine giden DEM Parti, İstanbul ile Mersin'de büyükşehir belediye meclislerinde dengeleri etkileyecek kritik bir karar aldı. DEM Parti, 'Kent Uzlaşısı'yla meclise giren üyelerin parti çatısı altına döneceğini açıkladı. Kararın, İBB ve Mersin başta olmak üzere belediye meclislerindeki sandalye dağılımını değiştirmesi bekleniyor.
CHP ve DEM Parti, 2024'te yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ve Mersin başta olmak üzere bazı ilçelerde işbirliğine gitmişti. DEM Parti, CHP'ye belediye, kendisineyse belediye meclis üyeliği kazandıran bu işbirliğini 'kent uzlaşısı' diye adlandırmıştı. DEM Parti'den dün yapılan yazılı açıklamada, "Kent uzlaşısı ile seçilen meclis üyelerimiz görevlerini partimiz çatısı altında sürdürecek" denildi.
DEM'E KATILMA TALEBİ
Açıklamada, "Aradan geçen 2.5 yıllık süreçte yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda belediyeye kayyım atandı, belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı ve belediyeler bu müdahaleler sonucunda el değiştirdi. Bunun yanı sıra partiler arası geçişler ve istifalar yaşandı. Yaşanan tüm bu gelişmeleri, kent uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL VE MERSİN MESAJI
DEM Parti, belediye meclislerindeki çalışmalarını kentlerin ihtiyaçları, yerel demokrasi ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada, meclis üyelerinin kentlerin ortak sorunlarına DEM çatısı altında çözüm üretmeye devam edeceği belirtilerek, kent uzlaşısı kapsamında kurulan ilişkiler ve karşılıklı sorumluluklar gözetilerek İstanbul ve Mersin halkına karşı sorumlulukların yerine getirilmeyi sürdüreceği kaydedildi.
'ELİMİZİ AÇTIK BEKLİYORUZ'
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Milletimizin CHP'ye vermiş olduğu belediyeleri Cumhur İttifakı'na kaptırmamak için her türlü ittifaka elimiz açık bekliyoruz" dedi. Kararın, İBB ve Mersin başta olmak üzere belediye meclislerindeki sandalye dengelerini değiştirmesi bekleniyor. İBB'de AK Parti'nin 130, CHP'nin 93, Yeni Parti'nin 84, MHP'nin 6, BBP'nin 2, Bağımsız ise 4 meclis üyesi bulunuyor.
Kaynak: Akşam Gazetesi
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