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Definecilerin hayalleri yarım kaldı: Kaçak kazıya suçüstü
Bartın'ın Karainler köyünde define arandığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karainler köyünde define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Ekiplerce, çeşitli kazı, tespit ve teknik ekipmanlar ile diğer kazı malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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