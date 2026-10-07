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Definecilerin hayalleri yarım kaldı: Kaçak kazıya suçüstü

Bartın'ın Karainler köyünde define arandığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:04
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 10:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Definecilerin hayalleri yarım kaldı: Kaçak kazıya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karainler köyünde define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekiplerce, çeşitli kazı, tespit ve teknik ekipmanlar ile diğer kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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