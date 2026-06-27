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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Türkiye-Suudi Arabistan enerji anlaşması yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imzalanan Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:23
Haber Güncellenme Tarihi: 27.06.2026 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Türkiye-Suudi Arabistan enerji anlaşması yürürlükte

Resmi Gazete'de Şubat 2026'de Riyad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen kanun, bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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